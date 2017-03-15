All付寶、支付宝分不清 法院判台灣歐付寶敗訴

中國阿里巴巴集團認為台灣歐付寶電子支付公司的「All付寶」商標，與集團「支付宝」的樣式極為雷同，向經濟部提起訴願成功，歐付寶不服提起行政訴訟。智財法院認為兩公司提供的服務類似，均與第三方支付有關，但「支付宝」先行註冊，且在國際與台灣都已為網購族群所熟知，後註冊的「All付寶」可能有混淆消費者之虞，今判決歐付寶敗訴。

(中時)