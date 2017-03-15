使用權宅政策反覆 徐弘庭批政府：讓受薪家庭陷困境

台北市議員徐弘庭昨日指出，接近百位「華固新天地」的準住戶來議會陳情，他們發現自己即將成為「使用權宅」的「受災戶」。政府政策反覆的變更與適法性，更讓他們陷入三不管地帶且孤立無援。

坐落在羅斯福路六段、即將交屋的「華固新天地」建案，由財政部國產署為籌建辦公大樓所標出的案件，屬於「不可分割地上權」的個案之一；徐弘庭表示，北市府日前舉辦論壇，高喊「居住正義」，甚至財政局長公開表示，未來台北市不會再推出這類的開發案，不過對既有的「使用權住宅」承購戶，政府卻將他們陷於絕境。

宏普建設副總經理游武龍指出，所謂的「地上權分割」，是將土地與建物分開，購買者沒有土地所有權，但擁有建物的物權，在《民法》上可設定抵押，以此向銀行申請貸款；反之不可分割的地上權建案，因土地與建物不可分割，承購者沒有土地所有權，亦沒有建物的物權，有的僅是使用權，性質如同租賃。不提供分割的主因，是政府考慮回收的方便性，僅需對建商單一窗口，而不用各自向住戶進行回收。游武龍直言：「政府是貪圖簡單，將管理問題都交給建商。」

徐弘庭表示，購買無土地權只有使用權的受薪階級，多半考量台北的房價與自己經濟狀況，認為較便宜的房屋價格加上當時的公告地價，或許是個可以負擔的商品。然而，在陸續繳交各期款項即將交屋之際，卻發現暴漲5成的公告地價導致地租成為天價，讓「華固新天地」未來600多戶的老百姓身陷困境；未來這70年中，沒有房屋所有權、只有使用權，卻須負擔所有房屋稅、地租、管理費、火險及地震險保費；因為沒有擔保功能所以無法向銀行貸款、只能透過建商分期付款，不能自由買賣、只能透過建商交易；自從去年房屋稅與公告地價暴漲，且未來每3年將調一次，使用權人將面對未來不可預期、節節高升的龐大賦稅與地租支出，但房屋價值卻逐年遞減至歸零，這樣下去70年使用權付出的總金額將反比一般購屋花費的還多，卻還沒有所有權。

徐弘庭認為，還是應該從中央政府修改地上權相關政策做起，包括修正現行地租，讓公告地價與地租完全脫鉤；重新檢討地方政府公告地價調整方式與幅度，避免自有住宅卻需承擔公有地或大型開發的高額漲幅；研究使用權住宅可以貸款，同時讓相關政策修改可以溯及既往，才能真正解決問題。

(中時)