祝Kipling慶30 瑞瑪席丹公開小秘密

Kipling為慶祝30周年，華山文創園區打造貨櫃體驗屋，並推出全新春季亞洲限定花色。（Kipling提供）

Kipling全球總裁Richard Macey（左）和創辦人Paul Van de Velde（右）一同抵台出席品牌記者會。（Kipling提供）

Kipling DEFEA S Dream Garden手提肩背包，3780元。。（Kipling提供）

為慶祝品牌30周年，凡購買Defea和Defea S指定款式及印花包款，將加贈30周年權杖猴一隻。（Kipling提供）

比利時手提包品牌Kipling為慶祝創立30周年，特於華山文創園區作為全球首站打造貨櫃體驗屋，並邀請藝人瑞瑪席丹到場自彈自唱為品牌所寫之自創歌曲，更於現場公布她應邀前往品牌故鄉安特衛普拍攝之微電影；於影片中瑞瑪講述了自己第一只Kipling包包的故事，更公開了兒時粉紅猴玩伴「Kip」的故事為一系列慶祝活動揭幕，她更應邀前往品牌故鄉安特衛普拍攝微電影，包款輕便特性也讓她在旅行中印象深刻。

以經典抓皺尼龍面料著名的品牌，實出自台灣廠商過熱加工後的美麗誤會，藉此機會品牌亞太區總裁及常務董事沈沁更重申此淵源，更請來全球總裁Richard Macey和創辦人Paul Van de Velde揭曉周年亞洲限定包款，明亮花卉配上500克輕量材質，縮小版的Defea S樣式更適合白天至夜晚攜帶，即日起至26止凡至貨櫃屋購買任一包款，還可享有滿3000現抵300的優惠，打造春夏俏皮輕時尚。

(中時)