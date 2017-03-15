走過經典45載繁華 六福客棧榮獲樂天獎榮耀
見證台北城發展歷史並帶動四平商圈繁榮的六福客棧剛剛熱鬧歡慶45周年慶，立刻傳來好消息！
六福客棧榮獲樂天旅行公司(Rakuten Travel) 的年度業績增長最大幅度新星獎 (Rising Star Award) ，在台灣 (所有台灣星級、非星級、一般旅館或民宿飯店) 僅4家飯店獲此殊榮，同時六福客棧在顧客評分也獲得高評價，這是六福飯店45年來首度獲獎，也代表經過時間淬鍊更受到國際觀光客的高度肯定。在觀光市場一片不景氣聲中異軍突起備受關注。
樂天旅行公司(Rakuten Travel)是日本最大的網路線上訂房網站，提供全世界約90,000家飯店之線上訂房服務 (不包含日本之飯店)，可滿足商務及休閒旅客不同之住房需求。每年樂天旅行公司均會依據各飯店線上訂房營業額及顧客滿意度調查，挑選出表現優異且評價最高的飯店，頒發樂天獎予以表揚。
六福客棧以優質服務及高業績成長獲得新樂天新星獎肯定。
(中時電子報)
關鍵字：樂天
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