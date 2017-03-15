票票等值 國民黨黃復興黨代表席次倍增

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中國國民黨中常會今天通過第20屆黨代表應選與遴選總額1535席，其中一般黨代表由現行900席增為1097席，黃復興黨代表由101席增為278席，席次倍增，以符合票票等值精神。

國民黨中常會去年12月通過地方黨部黃復興黨代表合併選舉案，自2021年開始實施，下屆黨代表應選總額本於票票等值精神，重新訂定，明訂於黨代表選舉作業細則，提請中常會通過後實施。

經過研究，組發會在下午的中常會提出「第20屆黨代表選舉細則」修正草案，各直轄市、縣市黨部席次為900席，維持現行。

黃復興黨部選舉代表席次占直轄市、縣市黨部及黃復興黨部選舉代表席次總和的比例，應與其黨員數佔總黨員數的比例相符，總額共計228席，較現行101人，員額倍增。

根據組發會版本，海外地區大會代表席次遴選100席，與現行相同，不過，大陸地區大會代表席次遴選由40席增為60席；總席次合計為1288席。

有中常委提議每個鄉鎮市區都增加1席黨代表，原直轄市、縣市黨部900席再增加368席，黃復興黨代表增為321席；不過，國民黨秘書長莫天虎質疑是否需要增加這麼多，建議900席再增加168席，黃復興黨代表增為270席。

經過中常委熱烈討論，最後通過直轄市、縣市黨部席次增為1097席，黃復興黨代表增為278席，海外代表100席，大陸地區代表60席，總席次1535席。1060315

(中央社)