澎公車總站植樹風波 縣長要求加強聯繫
澎湖車船處新建綜合大樓轉運站發生在柏油車道植木，縣長陳光復知悉大為不滿，要求縣府各局處未來在執行任何政策或工程時，必須加強橫向聯繫跟溝通，實際解決問題而不是只做表面功夫。
陳光復今天在縣政顧問郁國麟等人陪同親自前往公車總站現場了解，由於建管法規要求建築物在申請使用執照時，必須具備一定的綠覆地，過去常見以盆栽來計算綠覆地比例，各縣市皆以此作法來符合規定。
但澎湖公車轉運站在施工時，已於頂樓及露台等部分植栽樹木，未達一定比率部分，因此施工單位在權宜措施下，日前在1樓空地上植栽，遭民眾發現，以擺放喬木方式來達成比例，雖符合規定，卻造成誤解與社會觀感不佳。
陳光復表示，建管法規有其立法精神，夠不夠嚴謹是一回事，如何去達成法規要求是另一回事，就現場看來，根本無需用擺放樹木的方式，因頂樓及露台已有一定的植栽，只要在1樓空地轉角處設小花圃即可解決，也夠美觀，也不會遭質疑只是做做樣子。
因此，他當場要求縣府各相關局處，在既有法規的規範下，應有一致的解釋和標準，以免因見解不同而造成困擾。尤期是公車營運總站、碼頭候船室等，需考量行車安全需求，綠化空間的佈設法規同時要檢討，以符實際需求，避免合法了，還會被罵翻了的狀況再度發生。1060315
(中央社)
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