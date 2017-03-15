觀察便便形狀 細如鉛筆要小心

我要評比

長期腹瀉難癒、糞便形狀細如鉛筆、容易腹脹、腹痛，甚至便血，可能都是大腸直腸癌症狀。醫師提醒，早期消化性癌症沒特殊症狀，若排便異常，應儘速就醫。

馬偕紀念醫院大腸直腸外科資深主治醫師楊靖國今天表示，大腸在醫學上包括結腸與直腸，當黏膜組織長出一種凸出於腸道內壁的良性腫瘤就是瘜肉，常見於年齡超過50歲以上民眾。

瘜肉分為增生型瘜肉和腺型瘜肉，楊靖國表示，根據研究顯示，腺型瘜肉日後演變為癌細胞的比例高，增生型瘜肉比較不會，只要定期追蹤觀察，但腺型瘜肉應重視並積極處理。

根據統計，罹大腸直腸癌人數已連續8年高居國人十大癌症之首，且人數逐年攀升。隨癌症篩檢普及率提高，大腸直腸癌的早期發現率也相對增加。

馬偕醫院癌症資源中心近2年統計，每年約250人發現大腸直腸癌早期癌前病變，確診罹癌人數每年約為20人左右。

楊靖國說，早期消化性癌症並無明顯症狀，若輕易忽略而延誤就醫，會導致病情加劇，尤其有家族史、親人曾罹患大腸直腸癌、飲食習慣高油脂等，都是潛在高危險群。

大腸直腸癌會因腫瘤位置不同，有症狀差距，楊靖國表示，如果腫瘤位置偏右，主要會腹痛、腹瀉，也可能會貧血；如果是左側大腸癌，常見排便習慣改變、腹痛和出血次之；如果是直腸癌，則以肛門出血為主、糞便變細次之。

楊靖國說，以往切除扁平狀腺瘤性瘜肉，多以內視鏡黏膜切除術處理，但受器材侷限，只能套到一部份瘜肉，很可能切不乾淨，現在有內視鏡黏膜下剝離術，對2公分以上的瘜肉更有用，且出血量少，恢復快。

不過，楊靖國表示，若病灶已侵犯到黏膜深層、可能淋巴轉移者，不建議採行此類術式。此外，已服用抗凝血劑藥物的病人是否可以接受此類手術，則需針對個案進行術前評估與用藥調整後決定。1060315

(中央社)