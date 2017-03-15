南韓總統大選日程出爐 4月中旬起跑

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南韓中央選舉管理委員會今天公布，將於5月9日舉行第19屆總統選舉，4月15至16日開始受理候選人登記，競選活動將於4月17日起正式開跑。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，境外選民登記截至選舉日40天前的3月30日。4月11至15日編纂選舉人名冊，這5天同時受理郵遞投票和海上投票申請。

根據南韓中央選舉管理委員會公布的大選日程，法定競選期間為時22天，4月17日正式起跑，所有的競選活動須在選舉前一天的5月8日停止。

中央選舉管理委員會將於4月22日前在南韓全國8.7萬多處張貼選舉海報，並在4月25日前向各家各戶發送裝訂成冊的選舉公報，4月29日前發送傳單版本的選舉公報和投票指南。

4月25至30日在全球116國、204個投票站進行境外投票，5月1至4日進行海上投票，5月4至5日早6時至晚6時在全國3500多個投票站以提前投票形式進行缺席投票（不在籍投票）。

5月9日的投票時間為早上6時至晚上8時，延長2個小時爭取更多人行使民主權利，投出神聖一票。1060315

(中央社)