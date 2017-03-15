川習將會面 紐時稱川普女婿壓過反中派
紐約時報報導，儘管「川習會」前美中雙方氛圍仍冷淡，但白宮內部反中派的聲音似有降低，與大陸關係較佳的川普女婿庫許納，反而凸顯更微妙角色。
紐約時報（New York Times）報導，美國總統川普與習近平即將在佛羅里達州展開首次川習會，這次習近平到訪，還凸顯川普政府內部對中國大陸政策的不穩定性。
紐時指出，白宮內部有兩派，一方是以強烈意識形態主導的反中派，另一邊則為務實派。川普大女兒伊凡卡（Ivanka Trump）的夫婿庫許納（Jared Kushner）則以具影響力的調停者之姿浮現。
1名高級官員表示，庫許納在這次規劃習近平的訪問著力甚深，13日還參加了美國國家安全會議討論北韓和中國大陸議題的會議。這場會議還出現生動的一幕，印證庫許納不尋常的角色地位。
據2名目擊者描述，當時庫許納入坐白宮戰情室（Situation Room）的桌邊，當參謀首長聯席會議主席鄧福德將軍（Joseph F.Dunford Jr.）走入戰情室，看到已無空位時就走向後方的板凳區，庫許納才快速起身把位子讓給鄧福德，自己到後方找靠牆的座位。
紐時分析，川普政府內部的反中派聲音有降低跡象。白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）已少談及有關對中的具體政策，曾於廣播節目裡放話「5到10年內我們在南海將有一戰」的川普首席策士巴農（Stephen K. Bannon），進入白宮後不但對中態度低調，連美國國家安全會議商討北韓情勢的會議都沒參加。
在納瓦洛與巴農兩大反中戰將音量降低之際，庫許納則以核心角色，居間促成協助川普與習近平在上月通電話，修補雙方關係，當時川普在電話裡承諾會遵循一中政策。
庫許納與伊凡卡也與大陸駐美大使崔天凱關係良好。伊凡卡帶女兒出席中國大陸駐美大使館的農曆新年招待會，庫許納還與崔天凱確認習近平出訪的事宜。（譯者：中央社陳亦偉）1060315
(中央社)
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