WSBL季後賽》「法拉利」陳晏宇飆分秀 電信闖冠軍戰

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電信陳晏宇全場拿下21分、11籃板3助攻。(林宋以情攝)

WSBL季後賽15日交叉準決賽第2場，帶有1勝聽牌優勢的電信，第4節「法拉利」陳晏宇單節猛飆13分帶動，再度上演逆轉勝66比65險勝台元，相隔2季重返冠軍戰。

半場結束還落後6分的電信，第4節打出26比19攻勢，電信「小跑車」陳晏宇連切帶罰，單節猛飆13分，台元吳盈潔又在倒數38.7秒犯滿畢業。

儘管台元林宛俞回頭投進三分冷箭，一度將差距又縮小到1分差，但電信讀秒階段罰球4罰俱中，最後6秒姜憶蓮帶球過半場飆進壓哨三分球，然而仍無法帶台元延長戰局，電信66比65一分差險勝，相隔2季重返決賽。

(中時電子報)