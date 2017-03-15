法庭直播 檢協會：恐造成全民公審被告

司改國是會議第四分組會議日前通過「事實審法院審理案件過程法庭直播」議題，引起議論。檢察官協會今晚表示，法庭直播恐造成全民公審被告，迄今日本、美國，德國等國均尚未有事實審法庭公開直播，甚至明文禁止，呼籲司改委員深思。

檢協會指出，法庭直播畫面透過網際網路直播傳送，可以被重複播放、剪輯，即使案件已審結多年，已被傳播出去之影像資料，仍可能繼續留傳。

更何況案件審判程序須歷經許多庭期，影像檔僅為眾多法庭活動其中一次，而且刑事案件交互詰問具有高度專業性，一般民眾如何可由片斷之影像得知全貌？

此外，被告、證人年籍資料及樣貌，均屬個人資料，在全程直播過程中，如何對其隱匿而不違反個人資料保護法？隱私權如何兼顧？貿然直播是否造成全民公審被告，致無罪推定原則蕩然無存？

檢協會強調，司法應當被合理有效率的監督，已是全民共識，相信審、檢、辯、學均樂見其成。但在高喊監督司法的同時，被侵害的法益也應該被保護。因此法庭直播在未有完整的評估前，貿然全面性實施，恐怕未達到監督目的，卻已造成社會衝突及撕裂，呼籲司改委員深思。

(中時)