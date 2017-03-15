「澎湖當地導遊解說培訓班」招生 即日起受理報名

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澎湖縣政府為提升民眾專業技能，協助民眾就業，委託社團法人澎湖縣旅遊解說協會辦理「106年度澎湖當地導遊解說培訓班」，增進失業或待（轉）業民眾學習觀光景點解說能力及導覽技巧的運用，以謀求一技之長順利就業。

本訓練參訓對象為年滿15歲以上之失業者，具有獨立負擔家計者、中高齡者、身心障礙者、原住民、生活扶助戶、外籍或大陸配偶、長期失業者及更生保護人等特殊對象身分及其他失業者具有工作能力、工作意願及學習技能者，均歡迎報名參訓。

縣府社會處指出，澎湖當地導遊解說培訓班授課時數為280個小時，參訓員額30人，訓練期間自106年4月17日至6月11日，除特定對象失業者免費參訓外，依勞動部勞動力發展署規定，一般失業參訓學員須負擔百分之二十訓練費用，於參訓時繳交後，彙整繳回勞動部入就業安定基金專戶；另符合特定對象失業者，檢具指定之證明文件，由承訓單位代為申請訓練期間每人每月按基本工資(新臺幣21,009元)百分之六十發給職訓生活津貼（新臺幣12,605元）。

受理報名日期自即日起至4月4日下午17時止，請有意願參訓者備妥報名應繳文件向承訓單位澎湖縣旅遊解說協會報名，所有報名民眾均應參加口試及筆試進行甄試，甄試時間為106年4月6日上午9時，甄試地點為勞工育樂中心（澎湖縣馬公市案山里大賢街160號），依成績計算總分及名次後，依序錄訓。

(中時)