安以軒大尺度婚照絕美曝光！溫柔回望富商尪
安以軒今（15日）在微博公開婚紗照，宣布與交往2年多的澳門富商男友陳榮煉終成眷屬，一句「我們結婚了」正式升格當人妻。而經紀公司剛剛又曝光2張最新婚照，只見安以軒身穿金色緊身禮服，大尺度露背又爆乳，還回眸凝望老公陳榮煉，一切恩愛盡在不言中。
年約40歲的陳榮煉是澳門德晉集團總裁，未婚的他可謂年輕有為。此前，安以軒密友則透露陳榮煉苦追她1年半，2014年底才交往，因她向來排斥富豪。但陳榮煉不放棄，一路從紐約追到巴黎、橫店追到臺灣，白手起家的他甚至在軒軒故友安鈞璨過世前後悉心陪伴安排後事，終於打動美人芳心。
據悉，安以軒這次出動了兩位業內頂級大師，服裝由台灣時尚教父、化妝造型大師Roger鄭建國親力打造，另一位則是台灣攝影界首席攝影師林炳存，才能成就安以軒這幾張絕美又浪漫婚紗照。
(中時電子報)
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