六輕四期擴廠環差案 合併重做環評

環保署環評大會今審查六輕四期擴廠3環差案是否依專案小組初審結論合併重做環評，最後決議維持專案小組結論，六輕應合併採重新辦理環評形式送審。

環保署今天舉行環境影響評估審查委員會第309次會議，會中討論「六輕四期擴建計畫第六次環境影響差異分析報告」、「六輕四期擴建計畫第八次環境影響差異分析報告」及「六輕四期擴建計畫第九次環境影響差異分析報告」。

環評委員認為，這3案在專案小組的初審結論中已具體提到要開發單位說明「申請擴增產能有無漏未評估事項」及「六輕所提減量專案有無實質減量效果」，但六輕所提的簡報及補充修正資料卻仍有疑慮，包含評估結果缺乏推估過程及判斷依據、丁二烯等毒性化學物需評估等。

且在2014年8月4日時的委員會，當時附帶決議審查中的六輕四期擴建計畫相關環差案，開發單位所提擴廠污染物增量抵減來源都應以實際排放量作為減量基礎，但六輕今天也未提出可達到實際減量效果的減量來源及後續控管方式。

此外，由於六輕四擴建案是採環差報告形式分別送審，但3案查審標的都涉及六輕四期環說書有關計劃產能、空氣污染物等變更，三案變更內容累積或與原環評報告的交互及整體影響難以評估呈現，因此環評委員認為，三案應採合併重新辦理環評。

針對環評大會所做的決議，台塑企業執行副總經理林善志表示，感到很無奈，但是尊重環評大會，是否會採取訴願方式爭取權利，將會跟其他相關單位討論後再做決定。1060315

(中央社)