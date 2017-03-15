粉碎不合說 陳喬恩甜祝安以軒：捧花自己拿來給我

陳喬恩今缺席安以軒登記，兩人曾傳有心結。（圖／中時資料照）

陳喬恩甜祝安以軒新婚，展現深厚姊妹情。（圖／取材自陳喬恩微博）

安以軒今宣布閃嫁CEO男友陳榮煉，「安氏企業」夏于喬、劉品言、Linda廖語晴等姊妹們，都陪小倆口見證登記結婚的時刻，雖然過去曾和安以軒傳有過心結的陳喬恩沒到場，但馬上就在微博送祝福，粉碎姐妹淘不合傳聞。

安以軒稍早在微博甜蜜發文「被你收服了」，要老公好好愛護「你的陳太太」，陳喬恩雖在夫妻倆登記時缺席，但隨後就轉發貼文，俏皮說：「早上微信的時候已經有暗示妳了，這次我也就不搶捧花了，免得又要被人家說我恨嫁，妳自己拿來給我啦！」直接獻上祝福，打破兩人有心結的說法，最後也不忘祝新人「恭喜陳氏夫妻～小叮噹會好疼愛陳太太的♥早晚都是我陳家的人啊。」

(中時電子報)