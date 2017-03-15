分級醫療 專家：大醫院下轉才是重點
強化分級醫療，健保署推動電子轉診平台，自基層診所轉診大醫院可優先掛號。不過，專家質疑，此舉等同把患者往大醫院送，直言「本末倒置」，呼籲鼓勵醫學中心下轉才是重點。
衛福部健保署3月1日起推電子轉診平台，讓民眾從基層診所轉大醫院，可優先掛號，省去不少時間，提高到診所看診誘因，今召開記者會公布轉診成果，許多民眾成功從診所轉到大醫院看診。
台灣醫療改革基金會副執行長朱顯光受訪時表示，分級轉診重點在於醫學中心下轉，但健保署卻強調該平台可讓患者從診所上轉醫學中心，認為有點「本末倒置」。
朱顯光認為，鼓勵大醫院盡量把輕症患者往下轉，讓民眾有信心回到基層院所，才是分級醫療重點，呼籲應替醫學中心下轉比例訂出標準。
朱顯光指出，轉診的好處在於醫療院所間可以先聯繫，同步患者病歷，另一方面，透過醫學中心推薦轉介的基層診所，民眾也會比較放心，例如台北榮總近期已在鄰近地區建立合作的診所，讓民眾即便到診所看診也能更有信心。1060315
(中央社)
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