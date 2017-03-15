電影版聲之形 神還原歧阜縣大垣市

由漫畫改編並獲本屆「東京動畫獎」電影類最佳動畫、最佳編劇兩項大獎的「電影版聲之形」，以細膩唯美的畫風「神還原」歧阜縣大垣市許多真實場景，引發網友前往「聖地巡禮」。

話題電影「你的名字」，曾還原許多真實場景，進而引發民眾前往真實場景的觀光潮，動畫電影「電影版聲之形」也同樣以細膩畫風，還原歧阜縣大垣市許多真實場景，巧的是，兩部話題動畫電影，都不約而同選在歧阜縣取景。

「電影版聲之形」由曾製作過「涼宮春日的憂鬱」、「電影K-ON！輕音部」等在動畫界享有盛名的「京都動畫」打造。

「京都動畫」以細緻的肢體動作、精緻寫實的場景風格，以及渲染故事的氣氛揚名國際，更在諸多日本動漫網站投票中榮獲「日本第一動畫公司」殊榮。

「電影版聲之形」如同「你的名字」一樣掀起觀光熱潮，早在日本上映之前，就有許多網友到「聖地巡禮」，並將美登鯉橋實景跟電影海報相互比對。

「電影版聲之形」劇情涵蓋霸凌、弱勢關懷、友情、青少年煩惱等諸多議題，也反映出日本青少年現況，電影將在3月24日於全台上映。1060315

(中央社)