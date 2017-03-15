電影版聲之形 神還原歧阜縣大垣市
由漫畫改編並獲本屆「東京動畫獎」電影類最佳動畫、最佳編劇兩項大獎的「電影版聲之形」，以細膩唯美的畫風「神還原」歧阜縣大垣市許多真實場景，引發網友前往「聖地巡禮」。
話題電影「你的名字」，曾還原許多真實場景，進而引發民眾前往真實場景的觀光潮，動畫電影「電影版聲之形」也同樣以細膩畫風，還原歧阜縣大垣市許多真實場景，巧的是，兩部話題動畫電影，都不約而同選在歧阜縣取景。
「電影版聲之形」由曾製作過「涼宮春日的憂鬱」、「電影K-ON！輕音部」等在動畫界享有盛名的「京都動畫」打造。
「京都動畫」以細緻的肢體動作、精緻寫實的場景風格，以及渲染故事的氣氛揚名國際，更在諸多日本動漫網站投票中榮獲「日本第一動畫公司」殊榮。
「電影版聲之形」如同「你的名字」一樣掀起觀光熱潮，早在日本上映之前，就有許多網友到「聖地巡禮」，並將美登鯉橋實景跟電影海報相互比對。
「電影版聲之形」劇情涵蓋霸凌、弱勢關懷、友情、青少年煩惱等諸多議題，也反映出日本青少年現況，電影將在3月24日於全台上映。1060315
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。