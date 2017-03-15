高市果菜市場徵收戶提告 行政法院宣判
高市果菜市場用地徵收戶26人不滿市府漠視住戶權益強拆提告。高雄高等行政法院宣判，「確認」市府執行徵收處分無效部分，因非行政處分判敗訴；當時未報省政府部分，市府敗訴。
高雄市果菜市場用地徵收案，延宕40多年無法解決，北側用地原徵收戶及承租戶拉布條抗議，並痛批高雄市政府沒協調就強制拆屋，委任律師提告打行政訴願。但市府農業局則表示徵收合法、執法有據。
高雄市政府農業局並允持續與住戶溝通，盼速完成一棟結合滯洪功能的嶄新果菜批發市場，並一併開闢道路打通十全路與覺民路，預估於民國107年底完成。
高雄市果菜市場用地徵收住戶自救會則提出訴求，包括撤銷徵收、重辦重劃，落實政府既定政策減半發返，並成立專案小組辦理；並提告希望透過司法還給公道。
高雄高等行政法院審結，住戶等人請求「確認被告高雄市政府61年7月11日公告核准徵收處分無效」及「確認被告105年5月11日公告執行徵收處分無效」部分，因請求確認無效部分均非行政處分，且無行政程序法所定無效事由，則提起確認行政處分無效之訴，為無理由，應駁回訴求。
另外，住戶等人請求高雄市政府應將原告申請收回被徵收土地，移送內政部逕行核定部分，因市政府於71年11月19日未依法將本申請案層報有權核定的台灣省政府，卻報請內政部呈轉行政院核定，處理程序已不正確部分，判處住戶等人勝訴。全案可上訴。1060315
(中央社)
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