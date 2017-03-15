人走狗留 朴槿惠遭動保團體指控遺棄
很難想像，遭彈劾下台的總統朴槿惠在南韓社會不受歡迎程度，還能下探到什麼程度。她離開青瓦台時沒帶走9隻狗，遭動保團體指控她遺棄動物。
美聯社和英國廣播公司（BBC）報導，朴槿惠因重大貪腐醜聞遭憲法法院彈劾去職數天後，動物保護團體指控沒帶走小狗的朴槿惠遺棄動物。
「南韓防止虐特動物聯盟」負責人金愛兒（Kim AeRa，音譯）說，聯盟13日為了此事向反貪腐和人權委員會提出控告。委員會因此要求國家警察廳調查，警察廳官員還不確定將如何處理本案。
目前還不清楚，朴槿惠未帶走小狗，是否屬於南韓動物保護法的遺棄行為，其中對於走失或遺棄動物的定義為「無飼主在公共場所遊晃」及「棄置紙箱或其他盒箱內」。
青瓦台發言人金東柱（Kim Dong Jo，音譯）今天說，朴槿惠2013年即將進住青瓦台時，鄰居送給她一對南韓「珍島犬」（Jindo）。這兩隻狗最近生下7隻幼犬，由於還太小，無法跟狗媽媽分開。
金東柱說，這些小狗將繼續留在青瓦台，直到夠大可送人。朴槿惠12日搬離青瓦台前，交待工作人員要好好照顧狗。（譯者：中央社周慧盈）1060315
(中央社)
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