澎湖縣政府警察局召開106年3月份局務會報

澎湖縣政府警察局於14日9時30分，假該局勤務指揮中心會議室召開3月份局務會報，由局長劉祥浤主持，會中授階馬公分局組長吳仁瑞「陞任第六序列局員」與頒獎表揚3月份「忠勤忠義優良事蹟」績優人員，並由刑事警察大隊、交通警察隊及督察科等單位，針對轄區2月份治安狀況、交安工作與勤務紀律等，逐一提出完整分析報告外，並賡續研擬檢討策進作為，以確維本縣民眾生命財產安全。

警察局3月份局務會報，由各單位一級主管出席，採多方視訊會議方式辦理，並與各分局同步進行視訊會議播放，以落實節能減碳政策，並期許新陞任吳局員在崗位上一展長才，戮力從公，做好為民服務工作；此外，3月份忠勤忠義事蹟績優人員，計有馬公分局警員陳丕助等9人，渠等分別因救人於危急、主動為民服務，視民如親、濟弱扶傾等具體優良事蹟，併同頒贈獎狀及禮卷，以為同仁表率。

另警察局近期詐欺案件分析，多為轄區民眾不慎提供帳戶存摺、提款卡及密碼予詐騙集團，淪為人頭帳戶，劉局長特別要求各單位應加強宣導販賣人頭帳戶係違法行為以及正確金融帳簿安全使用與保管知識，以免淪為詐騙集團的共犯；針對觀光季可能面臨新型態毒品入侵本轄加強防制，並與旅宿業者建立通報機制，以維本轄治安；

又澎湖縣縣縣道203線即將進行路面拋除、新鋪工程，責由交通隊加強宣導施工路段、時程，並提供替代道路選項，以降低對轄區交通影響，期賡續提升警察執法效能，警民共同合作，有效推展警政工作。

(中時)