兩會概念股延燒聚焦8大熱點產業

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大陸全國兩會15日落幕，不少人大代表踴躍建言，加上國務院院總理李克強在施政報告中也點出多項新興產業，使得投資業界都開始熱議兩會結束後的投資新動向。經過多家券商的剖析得出8大熱點產業將成為投資明牌，分別是新材料、人工智慧、藍天保衛戰（節能減碳）、航太計畫、積體電路（IC）、5G、中國製造與共用經濟等。

(旺報)