大陸社保基金投資股市沒有保證一定就賺

大陸社保基金理事會理事長樓繼偉表示，社保基金可以忍受更大的年度波動，養老金結餘來源於委託，波動不能很大，收益率也不會很高。養老基金受託的部分95%以上當年不發生虧損，配置股票比例很低。誰也保證不了只賺不賠，只是多少機率之下不賠。

(旺報)