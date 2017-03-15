海派文化藝術節 余隆率上交打頭陣
2017年海派文化藝術節將於21日登場，首場節目將在國家音樂廳演出「海上音畫-余隆與上海交響樂團」，4月將由上海滬劇院帶來「鄧世昌」及「借黃糠」兩齣大戲。
2017年海派文化藝術節21日登場，當晚將在國家音樂廳，由上海交響樂團音樂總監余隆親率團演出「海上音畫-余隆與上海交響樂團」音樂會。
這場音樂會將演出史特拉溫斯基「火鳥」組曲、帕格尼尼中提琴與樂團奏鳴曲、孟德爾頌第一號鋼琴協奏曲，以及20世紀初具代表性的大陸作曲家朱踐耳、與中國淵源甚深的俄籍猶太音樂家阿甫夏洛莫夫的作品。
特別的是，音樂會邀請年僅12歲大陸鋼琴神童王雅倫，以及旅美中提琴家李捷琦特別演出。王雅倫為大陸最年輕的鋼琴家之一，曾於2015年以10歲之齡與80歲世界頂尖指揮家祖賓‧梅塔與上海交響樂團成功合作貝多芬「C大調第一號鋼琴協奏曲」，獲得梅塔的高度讚賞。
王雅倫不僅多次以年紀最小獲獎者之姿征戰過國際賽事，超齡聰慧的表演，曾與上海交響樂團、深圳交響樂團、中國愛樂、廣州交響樂團、溫哥華交響樂團等演出鋼琴協奏曲。這次台北演出，王雅倫將演出孟德爾頌G小調第一號鋼琴協奏曲。
旅美中提琴家李捷琦與台灣樂壇關係深厚，多次以獨奏和室內樂身分返台演出，現任密蘇里州坎薩斯城音樂學院中提琴教授，以及蒙特利爾國際弦樂四重奏學院中擔任教職。
「余隆與上海交響樂團」21日在國家音樂廳演出；4月28日、30日將在城市舞台由上海滬劇院帶來「鄧世昌」、「借黃糠」兩齣大戲。1060315
(中央社)
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