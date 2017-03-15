新北市紀錄片獎 首見陸片入圍

我要評比

新北市紀錄片獎今年首見中國大陸紀錄片入圍，導演杜海、李怡德、韓萌拍攝的「江南棄兒」，描述大陸一胎化政策下，上萬江南棄兒被送往北方。10多年來，他們踏上漫漫尋親路。

新北市府新聞局今天公布2017新北市紀錄片獎，24部入圍影片。首次有中國大陸作品入圍，杜海導演的「江南棄兒」紀錄許多女嬰出生後遭拋棄，女嬰長大後，開始追尋自己的身世根源的故事。

另有曾經在國際紀錄片提案會上表現傑出的影片，像是黃胤毓導演的「綠色牢籠」。影片題材除台灣本土議題外，也橫跨敘利亞國際難民、及八重山台灣人移民二代故事等多元面向。

黃胤毓導演的「綠色牢籠」，描述沖繩西表島，在日治時期許多台灣礦工移民與移民第二代的故事。當年，台灣人赴西表礦坑謀生，工作環境好像是地獄。二次世界大戰日本戰敗，沖繩卻由美軍接管，移民與二代，又必須面對沒有身分認同的掙扎。

新聞局表示，今年有87部影片投件，參賽者包含多名外籍導演，影片題材聚焦社會議題及弱勢關懷，在原住民議題、新住民、女性議題、藝術文化、生態環境及歷史溯源等。1060315

(中央社)