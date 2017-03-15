幫大地慶生 餐飲、住宿好康享不完！
於2015年3月24日正式開幕的大地酒店，連續兩年獲選由入口網站蕃薯藤所舉辦的「台灣十大必住溫泉飯店」評選，為慶祝雙周年慶，飯店自3/24至4/30，針對LINE友、FB粉絲、當月壽星、曾住宿過的房客，推出多重優惠方案。
活動期間，粉絲凡至大地酒店用餐打卡，並與慶生手舉牌合照上傳至粉絲個人FB，經喜歡廳人員確認後，可享「花漾套餐」第二套半價（需另收10%服務費）；LINE友則是攜帶一朵花獻給大地酒店，並出示LINE友優惠券，消費雙人湯屋(平日2,600元、假日2,800元)，免費加贈價值1,078元的雙人下午茶一客。
三、四月壽星憑證件至大地酒店用餐，可享全館餐廳8折優惠（需另收10%服務費，餐卷不適用，不得併用信用卡及其他優惠），壽星入住每房可獲贈4吋生日蛋糕一個；針對曾經入住過的房客則祭出「好朋友回娘家」專案，平日，一泊（奇岩客房）二食（早餐兩客、晚餐可任選涮涮鍋或西式套餐兩客）每房只要8,999元。
飯店也同步舉行官網線上旅展，獨家祭出「饗樂券」每張990元，一套5張，4月30日前買2套送1張，可享泡湯、活水區及餐飲等優惠內容，最大優惠57折起，可至飯店官網下載訂購單。上述優惠需另收定價一成服務費，不得與其他優惠併用。
(中時)
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