全國47校曾用問題乳瑪琳 國中小居多

遠東油脂被爆出使用過期乳瑪琳製成19項產品，總重達906公噸，但僅回收36.2公噸，剩下的800多噸恐已被民眾吃下肚。教育部昨今清查完畢各級學校的使用情形，確認全國有47校曾使用「問題乳瑪琳」，學校分佈北、中、南、東皆有，又以國中小學校居多，但目前均已停用。

教育部綜規司司長黃雯玲指出，事件爆發後，教育部就立即通知學校清查，如確認使用問題產品必須立即停用並依契約處理，曾使用的47所學校皆已停用。如有進一步產品下游流向，將立即透過「校園食材登錄平台」進行清查。

教育部呼籲，各級學校應依衛福部及衛生局公告訊息，全面清查及下架問題產品，並請各級學校及地方政府指派專人，隨時依衛生單位公布查核結果，停止使用問題產品，並依合約違約罰則辦理。

為確保問題產品不滲入校園，教育部提醒學校，校園食品應設有專人管理，且需要求廠商提出最近一期的食品檢驗合格證明，落實自主管理機制，並加強食材驗收及抽查團膳廠商，經查有未依規定使用的廠商，應依契約違約記點（繳交違約金）、暫停或終止執行契約的部分或全部。

教育部表示，未來將持續強化「校園食材登錄平台」通報機制，並要求各級學校全面上線登錄，一旦查獲問題品項，透過系統即時通知學校依法下架不當食品，也將持續落實中央稽查、地方政府督導監測，並加強師生食品安全教育宣導。

(中時)