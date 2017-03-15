法庭直播 檢協會：恐造成社會衝突撕裂

司改國是會議委員日前通過「事實審法院審理期間法庭直播」決議。檢察官協會今天指出，未有完整評估，貿然全面性直播法庭活動，恐怕尚未達到監督目的，卻造成社會衝突及撕裂。

司改國是會議第四分組於3月10日的會議中，討論並通過「事實審法院審理案件過程法庭直播」之議題，引起各界議論。

檢協會指出，贊成此一議案的司改委員，無非以司法需要被監督為由，認為既已公開審理，為何不可以直播？然而監督、公開之目的，非僅以直播開庭過程為惟一方式。

檢協會認為，透過網際網路直播傳送的影像檔，可以被不停重複播放，可以被剪輯，即使案件已經審理完畢多年，已被傳播出去之影像資料，仍可能繼續流傳；案件審判程序非一次庭期、一個審級結束，當其中某次庭期審理影像檔流傳，觀賞者無法得知僅為數十多次法庭活動的其中一次，又加以刑事案件交互詰問之高度專業性，證人於審理庭中經交互詰問，透過主詰、反詰等過程，讓爭點愈趨清晰，惟此過程如何可由片斷之影像得知全貌？

檢協會談到，法官詢問被告、證人等的年籍資料，以及被告、證人的樣貌，均屬個人資料，在全程直播的過程中，如何對其隱匿而不違反個人資料保護法？被告、證人之隱私權如何兼顧？

此外，檢察官於審判庭中積極論告，法官於審判庭中的證據開示，經影像多次傳送，是否已造成全民公審被告，而使無罪推定原則蕩然無存？而被告所犯下之罪刑，經審判、執行已付出代價，惟因其審理過程之影像畫面， 經直播而留存，其如何更生？以上種種顧慮，是否在司改議投票決議前，已充分討論？

檢協會說，司法應當被合理有效率的監督，已是全民共識，相信審、檢、辯、學亦均樂見其成。然而在高喊監督司法的同時，其可能被侵害的法益應同時被保護、被衡量。此乃何以在日本、美國，德國等國家尚未有事實審法庭公開直播，或甚至明文禁止之理。檢協會呼籲，司改委員就此議題必須深思。1060315

(中央社)