陸外交部宣布 美國務卿18日訪北京
中國大陸外交部發言人華春瑩今天宣布，美國國務卿提勒森將於18至19日訪問中國大陸，中美雙方屆時將就兩國關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。
新華社報導，華春瑩今天宣布上述消息，但她並未提到提勒森是否將會見中國大陸國家主席習近平等領導人。
外電報導，提勒森（Rex Tillerson）今天展開東亞訪問行程，預計台北時間今晚抵達日本東京，將會晤日本首相安倍晉三與外務大臣岸田文雄，商討議題包括日本加強防禦及美日貿易失衡等。
隨後，提勒森將訪問南韓，預料終端高空防衛系統（THAAD）的部署將成為焦點議題。但因南韓前總統朴槿惠遭彈劾下台，提勒森將會晤代行總統職務的南韓總理黃教安及外交部長尹炳世。
至於提勒森18至19日訪問北京期間，根據外電報導，他將會晤中國大陸國家主席習近平、國務委員楊潔篪及外交部長王毅等人。屆時，THAAD、美中貿易，以及預定4月份在美國舉行的「川習會」，被認為是焦點議題。1060315
(中央社)
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