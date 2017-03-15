富邦悍將隊史首戰 王力宏范瑋琪開球

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富邦悍將職棒隊25日在聯盟的年度開幕戰，在這場富邦隊史第一場比賽，請到重量級開球貴賓「華語流行樂壇天王」王力宏開球；26日則是「范范」范瑋琪開球。

富邦悍將以新莊為主場，25日對中信兄弟、26日對Lamigo桃猿，這兩場比賽請到歌壇男神、女神先後登板。

王力宏兒時在美國曾經加入棒球隊，最愛的運動就是棒球。這次穿著「Guardians」主場戰袍，站上投手丘圓夢。

王力宏出道多年，形象多才多藝、陽光健康。富邦悍將期盼隊史首戰就能在主場「火力全開」，就像同名歌曲的歌詞一般，「勝利不必等待，因為MUSIC-MAN的到來」。

「范范」范瑋琪即將展開「在幸福的路上」世界巡迴演唱會，她在26日巡演空檔，將至新莊棒球場開球，成為富邦悍將隊史首位開球女神。

一向愛子不離身的范范，將會和「黑人」陳建州，一同帶著最近人氣話題十足的雙胞胎兒子「飛飛」、「翔翔」，到現場為悍將應援。

「飛翔兄弟」也會穿著球團精心設計的童裝亮相，為投手丘上的媽媽加油打氣。

富邦悍將開幕週「OPENING NIGHT」，球團規畫一系列場內外活動和球迷一起開心過周末，25日起預計在新莊棒球場颳起藍色旋風。1060315

(中央社)