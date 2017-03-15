尿布網購賣家涉詐 人間蒸發7天後現身

尿布網購團賣家羅女（右二）涉嫌詐欺，失聯7天後，自行至派出所要求撤銷失蹤協尋。（王文吉攝）

尿布網購團賣家羅女（中）積欠2千餘萬元債務，與丈夫離婚、失聯7天後，自行到派出所要求撤銷失蹤協尋。（王文吉攝）

尿布網購團賣家羅女（中）涉詐網友匯款，卻不出貨，並以6成高獲利，誘騙親友投資，吸金千餘萬元後，不再發給紅利。（王文吉攝）

涉詐嫌犯羅女購買名牌絲巾，被騙網友控訴她經常出國、出手闊綽。（王文吉翻攝）

羅女疑不堪追債壓力，失聯7天後，獨自到派出所要求撤銷失蹤人口。（王文吉翻攝）

家住台中大雅的羅女3年多前成立網購團，除銷售尿布、濕紙巾外，另發售儲值禮券，也遊說網友投資，得手數千萬元後，不再出貨、也沒有再給分紅，本月9日疑不堪追債壓力，離家出走，羅母則擔心女兒輕生，報警協尋；而羅女失聯7天，於今日下午3時許，現身馬岡派出所，警訊後將她依詐欺、背信罪移送法辦。

豐原警方接獲台中、南投、彰化、台北、宜蘭轉報，指稱32歲羅方妤於臉書成立《小芳的尿布團~濕紙巾團》，除經營尿布、濕紙巾買賣生意，還打出優惠折扣，發售儲值禮券，另以60%高獲利吸引民眾投資。

今年初開始有買家匯款沒收到貨，投資者紅利也沒入帳，陸續打電話或上門追債，羅女疑自覺即將東窗事發，本月8日與丈夫辦妥離婚登記，隔天凌晨離家出走，羅母聯絡不上，擔心她意外，還到派出所報案協尋失蹤人口。

警方表示，本月10日起陸續有9名民眾報案，稱遭羅女詐騙，總金額800餘萬元，羅女的國中同學被騙最多，投資近500萬元，只拿回200萬元紅利；剛離婚的林姓前夫則稱，共投資250萬元經營尿布買賣生意，也要告前妻背信、詐欺。

羅女國中同學劉女向警方表示，和羅女是同窗但並不熟，3年前羅女開出1年60%獲利，主動找她投資，剛開始入股6萬元，紅利都有進帳，之後計投資近500萬元，陸續收到200萬元紅利，但去年12月羅女失聯，驚覺可能受騙，到派出所報案。

警方根據手機位址，掌握羅女離家後，出現在台中、彰化、台南等地，疑投靠親友或暫住旅社，今天下午3時許，羅女獨自走進馬岡派出所，對值班警員表明撤銷失蹤協尋，一旁副所長林錦鋒認出她就是涉詐的羅女。

經偵訊後，羅女坦承還欠民眾約2千多萬元，將她依詐欺、背信罪移送法辦，至於9名被害人計800多萬元損失，尚有1200餘萬元落差，警方將持續調查還有多少被害人及有無共犯。

(中時)