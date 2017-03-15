荷蘭國會大選登場 3大重點一次看
荷蘭國會大選今天在與土耳其爆發外交齟齬的陰影下登場，數以百萬計選民將前往投票所投票，極右派國會議員懷爾德斯（Geert Wilders）的得票結果也成了各界關注焦點。
去年英國公投決定退出歐洲聯盟及川普當選美國總統後，歐洲今年將舉行多場選舉，荷蘭大選因此被視為是測試極右派及民粹政黨勢力的前哨戰。
以下為法新社整理出的荷蘭國會大選關鍵重點：
●重大關鍵為何？
在民粹主義者和極右派政黨崛起之際，荷蘭國會大選在歐洲今年3場重要選舉中率先登場，法國將於4月和5月舉行總統大選，德國則將於9月舉行國會大選。
在英國脫歐公投和美國總統大選都出現超乎意料的選舉結果後，荷蘭極右派國會議員懷爾德斯希望取得迄今最好的得票結果。
●有誰參選？
這場大選實質上已成為懷爾德斯和所屬自由黨（PVV）及現任總理呂特（Mark Rutte）和所屬自民黨（VVD）之間的角力戰。
共有28個政黨爭奪150個國會下議院席次，打破二戰後紀錄，各政黨必須奪下76席才能成為國會多數。
拜複雜的比例代表制之賜，小黨也能取得席次，使其能在籌組新政府時扮演重要角色。
懷爾德斯連續數週民調居冠後，支持率已見下滑，但綠黨（GroenLinks）等小黨也從若干成立已久的政黨爭取選民的支持。
●主要選舉議題為何？
荷蘭與土耳其近期陷入外交齟齬，使這場大選蒙上陰影，也使整合與移民議題重新回到重要議程。
隨著歐洲經歷1940年代以來最嚴重難民危機和伊斯蘭聖戰士發動一連串攻擊後，懷爾德斯鼓吹的反伊斯蘭和反移民主張去年底大獲支持。
懷爾德斯在僅僅1頁的競選宣言中，矢言要對穆斯林移民關閉邊界，以及關閉清真寺和禁止販售可蘭經等。
為了吸引支持懷爾德斯的選民，其他政黨也一再堅持強化他們所謂的「荷蘭價值」。
今年稍早，呂特告訴擁有移民背景的公民，做個正常人，遵守荷蘭社會規範，否則請「離開」。
不過，對許多荷蘭人而言，最重要的議題還是經濟、就業、退休金和高齡長照。（譯者：中央社劉文瑜）1060315
(中央社)
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