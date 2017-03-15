被笑吃軟飯 水電工殺前妻被判14年

蕭姓男子和柬埔寨籍的前妻起口角，不滿前妻笑他吃軟飯，將前妻殺害後棄屍南投山區，南投地院今天依殺人等罪判徒刑14年。

根據南投地方法院今天公布的判決書，從事水電工的蕭姓男子和柬埔寨籍的妻子離婚後仍藕斷絲連，兩人不時仍有來往，去年11月兩人相約出遊，進入汽車旅館後，蕭男要求前妻不要再從事特種行業，不過卻被前妻笑他錢賺的少是在吃軟飯，蕭男一氣之下將前妻殺害。

蕭姓男子在汽車旅館內用枕頭悶死前妻後，將屍體帶到南投中寮山區棄屍，後來有民眾在山區發現屍體報警，檢警循線查出蕭姓男子涉案，將蕭男逮捕到案。

地院法官認為，蕭姓男子殺人非出於預謀，而是和前妻爭吵後才會殺人，考量家中有老母以及需要洗腎的哥哥要養，但蕭男行為造成死者家屬難以弭平的傷痛，且未和家屬達成和解，因此依殺人以及遺棄屍體罪判處有期徒刑14年，褫奪公權5年，全案仍可上訴。1060315

(中央社)