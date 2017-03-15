夫重病住院 婦竟在醫院當藥頭販毒養4子

鄧女為負擔家中經濟，利用到醫院照顧丈夫機會當起藥頭。（警方提供）

台中市刑大偵二隊查獲有毒品前科44歲鄧姓女子涉嫌在公立醫院內尋找施用美沙酮戒癮的毒癮者販毒，警方發現鄧女育有4名子女、丈夫生病住院，利用到醫院照護時當起藥頭，警方蒐證後日前持搜索票前往鄧女位於神岡區住處，警方雖同情其遭遇但違法販是事實，訊後將全案依毒品罪嫌送辦，檢方複訊聲押獲准。

警方調查發現，有毒品前科的鄧女原在工廠工作，家中有4名分就讀大學、高中及小學的子女，前陣子丈夫因脊椎受傷開刀住院，無法負擔家中經濟，且鄧女又需到醫院照護生病的丈夫，在不堪金錢負荷下，被藥頭慫恿販售海洛因給藥腳賺取生活費。

經警方跟監蒐證後，發現44歲鄧姓女藥頭涉嫌以每0.1克海洛因1千元的價格，販售給羅姓、陳姓、楊姓、張姓等4名以上的毒癮者施用。鄧女到案後向警方求情表示，不知販售一級毒品可處死刑、無期徒刑及併科2千萬以下罰金，擔心家中4名子女，後悔至極，感嘆走錯路讓人生無法重來。

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(中時)