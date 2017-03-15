夫重病住院 婦竟在醫院當藥頭販毒養4子
台中市刑大偵二隊查獲有毒品前科44歲鄧姓女子涉嫌在公立醫院內尋找施用美沙酮戒癮的毒癮者販毒，警方發現鄧女育有4名子女、丈夫生病住院，利用到醫院照護時當起藥頭，警方蒐證後日前持搜索票前往鄧女位於神岡區住處，警方雖同情其遭遇但違法販是事實，訊後將全案依毒品罪嫌送辦，檢方複訊聲押獲准。
警方調查發現，有毒品前科的鄧女原在工廠工作，家中有4名分就讀大學、高中及小學的子女，前陣子丈夫因脊椎受傷開刀住院，無法負擔家中經濟，且鄧女又需到醫院照護生病的丈夫，在不堪金錢負荷下，被藥頭慫恿販售海洛因給藥腳賺取生活費。
經警方跟監蒐證後，發現44歲鄧姓女藥頭涉嫌以每0.1克海洛因1千元的價格，販售給羅姓、陳姓、楊姓、張姓等4名以上的毒癮者施用。鄧女到案後向警方求情表示，不知販售一級毒品可處死刑、無期徒刑及併科2千萬以下罰金，擔心家中4名子女，後悔至極，感嘆走錯路讓人生無法重來。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。