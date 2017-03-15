觀光巴士遊太平 品嘗枇杷牛角好味道
每年3月到4月中旬是太平枇杷的盛產季節，今年總產量比去年多4成，且收成適逢氣溫低且雨量少，枇杷口感綿密、果肉汁味甜，太平農會和太平區公所為了推廣「枇杷鄉」觀光並讓民眾品嘗好吃枇杷；從3月25日起推出6梯次的枇杷觀光巴士，今年更安排窯烤枇杷牛角麵包DIY行程，有吃又有玩。
太平農會總幹事余文欽表示，今年枇杷雖顆粒較小，但肉質綿密、多汁又甜，整體品質相當好，每台斤最高可賣到超過250元。枇杷觀光巴士除帶著民眾到產地認識枇杷果樹生長過程，還安排太平古農莊、蝙蝠洞、車籠埔靶場300年老樟樹等在地景點，讓民眾在磨仔墩故事島DIY製作「枇杷牛角麵包」。
磨仔墩故事島主廚馬自青說，牛角麵包內餡以枇杷蜜餞為主，放進窯烤爐內大約十幾分鐘後出爐，吃起來的口感外層香酥，浸泡薑汁的枇杷內餡，帶著Q軟紮實，別有風味。
太平農會表示，枇杷觀光巴士3月25日、3月26日、4月1日、4月2日、4月8日、4月9日共6個梯次，成人費用原價2000元，成人特價990元，小朋友只要100元，即日起開放報名。
(中時)
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