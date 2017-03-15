觀光巴士遊太平 品嘗枇杷牛角好味道

牛角麵包內餡以枇杷蜜餞為主，吃起來的口感外層香酥，枇杷內餡帶著Q軟紮實，別有風味。（張妍溱攝）

太平農會與太平區公所從3月25日起推出6梯次的枇杷觀光巴士，有吃也有玩。（張妍溱攝）

每年3月到4月中旬是太平枇杷的盛產季節，今年總產量比去年多4成，且收成適逢氣溫低且雨量少，枇杷口感綿密、果肉汁味甜，太平農會和太平區公所為了推廣「枇杷鄉」觀光並讓民眾品嘗好吃枇杷；從3月25日起推出6梯次的枇杷觀光巴士，今年更安排窯烤枇杷牛角麵包DIY行程，有吃又有玩。

太平農會總幹事余文欽表示，今年枇杷雖顆粒較小，但肉質綿密、多汁又甜，整體品質相當好，每台斤最高可賣到超過250元。枇杷觀光巴士除帶著民眾到產地認識枇杷果樹生長過程，還安排太平古農莊、蝙蝠洞、車籠埔靶場300年老樟樹等在地景點，讓民眾在磨仔墩故事島DIY製作「枇杷牛角麵包」。

磨仔墩故事島主廚馬自青說，牛角麵包內餡以枇杷蜜餞為主，放進窯烤爐內大約十幾分鐘後出爐，吃起來的口感外層香酥，浸泡薑汁的枇杷內餡，帶著Q軟紮實，別有風味。

太平農會表示，枇杷觀光巴士3月25日、3月26日、4月1日、4月2日、4月8日、4月9日共6個梯次，成人費用原價2000元，成人特價990元，小朋友只要100元，即日起開放報名。

(中時)