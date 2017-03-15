馬：電召江宜樺、羅智強談閣員去留 檢：江、羅證稱未提及
前總統馬英九遭起訴後，透過臉書發表聲明，解釋2013年8月31日電召時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強入官邸會商，一部分是商討「部會首長（指前法務部長曾勇夫）的去留」；但依北檢起訴書顯示，江、羅2人去年12月1日受訊時，2人證稱當晚並「沒有」談到法務部長接任人選，證詞與馬的聲明內容不同。
馬英九聲明指出，找江、羅2人共商有兩個原因：一是該案可能影響行政院與立法院未來的關係；二是涉案的有部會首長，若將來有政治責任，可能會有異動；以2人身分，都不是不應該知道的人。
但起訴書指出，馬受訊時供稱，2013年8月31日晚間，3人討論該案若涉及立法院長及在野黨的國會領袖，這是「世界級的醜聞」，3人當天只討論法務部長的部分，完全沒討論王金平等人。
不過，起訴書指出，羅去年12月1日赴北檢作證時，檢察官問：「曾勇夫部長辭職前，你與總統、江院長有討論過這件事嗎？」羅答：「沒有，一切討論都是在特偵組記者會之後」；檢察官再問：「102年8月31日有沒有提到部長去留？或任何人事問題？」羅再答：「沒有」。
另檢察官問江宜樺：「3人在官邸密會時談何事？」江答：「司法關說案」檢察官再問：「當晚到底有無提到王金平是否適任立法院長？」江答：「只有談到如果是先進民主國家的國會議長涉及司法關說的話，可能大部分情形是議長會辭職」；檢察官問「3人密會當晚至9月6日特偵組公布新聞稿前，馬有無談法務部長接任人選一事？」江答：「沒有」。
因此北檢認為，3人當晚密會並非如馬英九所說，是在商討法務部長留任與否、接任人選等閣員政治責任問題。
(中時)
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