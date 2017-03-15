六輕四期擴建案 環保署槓工業局
環保署環評大會今審查六輕四期擴廠3環差案是否依初審結論合併重做環評，經濟部工業局卻在13日發文要求環保署去工業局「溝通」，讓環保署副署長詹順貴今天大表不滿。
環保署今天舉行環評大會審查六輕四期3擴建案，閉門會議一開始，詹順貴就秀出工業局於13日發文給環保署的公文，內容要求環保署在環評大會前一天先到工業局參加溝通會議，討論六輕四期3環差案。
詹順貴說，「我今天非常的不高興」，部會之間各有權責，工業局要全力發展經濟環保署當然尊重，但這是環評大會、這是環評委員的權責，要環保署前一天去工業局開會討論，要討論什麼？「對環保署一點都不尊重」。
詹順貴表示，希望工業局自重，尊重環評委員行使職權，經濟部應該好好輔導業者，而不是一天到晚放話，「環保署是經濟發展的絆腳石」。
今天代表出席環評大會的經濟部工業局代理局長呂正華則表示，絕對尊重環評委員秉持公正客觀做出結論，會在公文表達上做檢討。1060315
(中央社)
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