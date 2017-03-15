日常對話募資百萬 4/14院線上映

我要評比

獲柏林影展泰迪熊獎的紀錄片「日常對話」，公共募資今天正式突破百萬門檻，確定今年4月14日可在院線上映，讓導演黃惠偵感動又感謝。

「日常對話」是台灣影史首部獲柏林影展泰迪熊獎肯定的紀錄片，拍攝橫跨18年，是黃惠偵與她的同志母親家族故事。黃惠偵獨立製片，多年來一直單打獨鬥，連申請流程都需監製侯孝賢出借公司名義幫忙。

因戲院上映苦缺資源，決定上募資平台FlyingV直接訴求公共參與，獲熱烈迴響，今天下午達到最低目標額新台幣100萬元，確定4月14日可在台灣上映。

黃惠偵說，這已是一場自己決定要看到什麼樣電影的行動，也是表達希望社會長成什麼樣子的行動。衷心感謝每位出資贊助及幫忙轉發訊息的朋友，募資達標只是開始，考驗或許還很多，但很高興至少有面對考驗的機會，再次感謝大家，期待4月見。1060315

(中央社)