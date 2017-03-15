Uber欠稅 行政執行署扣1184萬存款

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(中央社記者劉世怡台北15日電)Uber 公司(台灣宇博公司) 滯納 104 年度營業稅新台幣5124 萬餘元逾期未繳，行政執行署台北分署今天兵分二路前往Uber公司查封辦公設備，並扣銀行存款1184萬餘元。

法務部行政執行署台北分署今天晚上指出，Uber公司(台灣宇博數位服務股份有限公司) 滯納 104 年度營業稅5124 萬餘元，逾期未繳納，經台北國稅局於今天移送台北分署執行。

台北分署為避免Uber脫產，迅速在今天下午 3 時兵分二路前往Uber公司及往來銀行執行，除查封辦公設備外，並扣得存款 1184 萬餘元。

台北分署另已通知Uber公司負責人於近日到分署說明財產狀況及清償方式。

台北分署表示，將持續調查Uber可供執行之財產，以維國家債權。1060315

(中央社)