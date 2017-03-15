周三搶好康 義大住宿3小時快閃購

義大天悅飯店每週三快閃購活動，有機會以超低價格享受一泊二食。（義大提供）

小周末小確幸，義大皇家酒店及義大天悅飯店每周三下午三點到六點推出快閃購活動，提供搶購日起未來一周指定日期的超值房價及入住加碼送，日日好康不同，有房間升等、送樂園票、雙人房價只要3,500元等好禮。

義大皇家酒店推出3/16-3/22入住限時搶購，指定3/16入住房型免費升一等、指定3/20入住加贈還加碼贈送五星級自助式晚餐兩客、指定3/21入住加贈義大遊樂世界門票1張等，天天有好禮。

義大天悅飯店同樣於每周三下午三點起，提供限時三小時搶購活動，除了指定日期雅緻雙人房只要3,500元，最多還會加送兩客自助午晚餐，一泊二食超划算。

(中時)