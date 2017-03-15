陳奕迅爆謝霆鋒壓力大 曾言「賺到千萬就死」
陳奕迅和謝霆鋒是多年老友，據悉兩人1995年結識，無話不談，被稱為「除了生孩子什麼都能做」的好朋友，近日港媒挖出陳奕迅2009年受訪影片，吐露謝霆鋒十幾歲時常想著要自殺，還說：「我賺到一千萬就要死。」
據《on.cc東網》報導，陳奕迅8年前接受專訪，談到摯友謝霆鋒，形容對方年輕時常想自殺，說：「真的，他說：『我賺到一千萬就要死，可能19歲就自殺。』」分析主因，陳奕迅說可能是因謝霆鋒雙親都名人，使他一出生家庭壓力大，才會有這種想法。
陳奕迅和謝霆鋒交情之好，連父母都曾喊輸，謝霆鋒母親狄波拉曾吃醋說：「霆鋒從來都不聽我的話，他只聽陳奕迅的。」相差6歲的兩人偶爾互補，偶爾相似，能拋下女友去賞月，也能半夜出來串門子聊天，陳奕迅形容：「在娛樂圈中，能這樣彼此對待的人很少很少。」
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(中時電子報)
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