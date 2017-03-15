殲-20戰機變色的秘密 原來事關隱形功能
隨著中共空軍的殲20隱形戰機正式服役，有些細心的軍武迷發現，這些年來曝光的殲20戰機在不同時期有不同顏色，整體來該是機身顏色愈來愈淺，這是什麼原因呢？原來是隱形科技進步神速，戰機機身的隱形塗裝材質幾年來有了很大變化，而隱形戰機機身正因塗裝材料的不同而出現不同顏色。
據陸媒報導，最初殲20的原型機首次曝光時，機身是黑色，當時大陸網友還給他一個「黑絲帶」的膩稱。不過後來殲20量產時的顏色卻變成了銀灰色，與美國的新一代隱形戰機F-22和F-35相近。
《東方頭條》報導指出，目前戰機機身所用的隱形塗料已發展到第三代，其中第一代塗料是黑色，第二代是銀灰色或黑灰色，到第三代則是銀白色或白色。殲20原型機用的是第一代隱形塗料，與美國著名的F-117夜鷹戰鬥攻擊機和B-2幽靈戰略轟炸機使用塗料相似。這種塗料當年屬於高度軍事機密，據說法國總統想靠近觀察都遭到阻擋。
報導說，中國是在上世紀90年代發展出第一代鐵氧體隱形塗料技術，主要成分是複合纖維和鐵氧體組成的厚度較大塗層，此種塗料對紅外線偵測與雷達有較好的隱形作用。不過第一代塗料的後勤維護十分麻煩，每次飛行之後就會出現局部剝落需要人工局部修補，而且還要在專用無塵噴塗室控制溫度，若不及時局部修補就會造成局部反射激增甚至導致連片剝落，如果出勤頻繁根本無法應付。
第二代隱形塗料是奈米材料，現在美軍F-35採用的是一種奈米分子膠囊塗料，將吸收雷達波材料製成奈米分子膠囊，再加上特殊粘合劑直接噴塗機身形成隱形鍍膜層，強度和韌性較鐵氧體材料更佳。而且在多次飛行後才需要局部修補，噴塗作業更簡單。這種隱形塗料也在F-22上使用，目前共軍的殲20也採用了此類顏色較淺的新型塗料。
至於第三代隱形塗料，目前各國都視為高度軍事機密，外界所知甚少。有個說法是「顏色愈淺技術愈先進」，以隱形塗料的發展而言，僅能做為參考。共軍隱形塗料研製亦不斷步，部份最近曝光的殲20圖片就看得出有接近白色的新形塗裝。
(中時電子報)
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