南投縣律師公會新任理事長，鄭崇煌上任

我要評比

南投縣律師公會卸任理事長柯劭臻（左起）、常務監事楊銷樺、新任理事長鄭崇煌。（廖志晃攝）

南投縣律師公會卸、新任理事長，15日交接，新任理事長鄭崇煌表示，南投縣幅員廣大，民眾遇到法問題，從山區到法院，單趟車程往往就要2、3小時才能到達，可謂身心俱疲！

鄭崇煌表示，未來，公會將推動「看見南投，看見你」計畫，與縣府、中興大學及民間社團合作，深入偏鄉、部落及學校，致力推廣法治教育，並且提供新住民、原住民法律扶助，希望以在野法曹的力量，守護縣民權益，減少民眾訟累！

(中時)