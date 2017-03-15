六輕擴建案觸礁 環評大會打回重做環評

耗時6年仍觸礁！環保署環評大會今審查台塑六輕4.6、4.8及4.9期擴建案，最後大會認為開發單位環差分析仍不足，判定其擴產有加重污染影響之虞，決定台塑三擴建案需重做環評。

台塑出席代表們會後顯得頗為落寞，對於後續，副總林善志無奈說：「再想想看。」會不會提出訴願只說將研究。台塑主管也說，不管是繼續作環評、訴願還是放棄投資，都還有很多細節需要想。

總投資規模達167億元的六輕三案擴建環境差異分析，審查時程耗時六年，環評委員認為其評估結果缺乏推估過程及判斷依據、因此認定其產能擴充後有加重污染之虞，打回重做環評。

(中時)