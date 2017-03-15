哥吉拉原創動畫 日本上映後Netflix跟進

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網路電視串流服務Netflix宣布將推出《哥吉拉》原創動畫影集，播出時點更新為在日本東寶戲院上映後，隨即於Netflix全球190多個國家獨家播映。

Netflix表示，這是《哥吉拉》系列作品首度發行高畫質動畫版本，將重塑你我對未來世界的想像。

為打造新作，日本娛樂集團東寶株式會社與日本動畫製作領導品牌Polygon Pictures合作，力邀導演靜野孔文及瀨下寬之，詮釋知名動畫大師虛淵玄的創作劇本。聲優配音陣容包括(木尾)裕貴、櫻井孝宏、諏訪部順一等。

Netflix日本區總裁皮特斯（Greg Peters）表示，非常歡迎《哥吉拉》加入Netflix原創動畫陣容，能夠與東寶及其他優秀團隊合作，讓《哥吉拉》動畫能在Netflix全球190多個國家串流播映，對Netflix來說是一大里程碑。1060315

(中央社)