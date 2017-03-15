英稱脫歐談判沒達協議照走人 歐盟反嗆

我要評比

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）今天表示，英國「揚言」即使2年進程未達成協議也準備自脫歐談判走人，歐洲聯盟（EU）不會因此屈服。

圖斯克在位於法國史特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲議會發表談話說：「我們不會受此威脅恫嚇，我能向你保證，這根本沒有用。」

他表示：「這種說法愈來愈像是威脅，宣稱沒能達成協議對英國好而對歐盟不好，這得好好處理。」

他說：「我要澄清，未達成協議對大家都不好，尤其英國。」

英國首相梅伊（Theresa May）1月曾說，即使雙方未對未來關係達成協議，若有必要，準備在2年脫歐進程後離開歐盟。

梅伊在演說中說：「我確信將達成正面協議。我也同樣清楚，對英國而言，沒達成協議比達成壞協議好。」1060315

(中央社)