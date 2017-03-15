房市調控趨緊 陸10城祭新一輪限購令

為抑制特定地區房市過熱，引發泡沫化風險，大陸江蘇省南京市、江西省贛州市、山東省青島市15日分別宣布和升級房地產的限購、限貸政策，這代表從2月28日以來，大陸已經至少有10個城市對房市祭出新一輪的「限購令」。

據《華爾街見聞》統計，2月28日以來，大陸靠近北京市的河北省崇禮區、淶水縣、逐州市，以及鄰近上海市的浙江省嘉善縣，還有安徽省滁州市、福建省連江市、山東省青島市、江西省贛州市、江蘇省南京市、浙江省杭州市等十個縣市區，均已分別推出或升級當前的房地產限購、限貸政策，顯示大陸中央調控房市的力度和範圍正在增強。

興業證券報告就特別指出，大陸中央除了持續抑制一二線城市的房地產外，在為化解金融風險、去庫存的當下，政府也不希望三四線城市因去庫存導致房市過於繁榮，因此未來仍會對各線城市，推出各種限購限貸措施。

(旺報)