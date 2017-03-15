台日文化交流展 收藏家珍寶盡出
駐日本代表處台灣文化中心與寺田倉庫首次合作，配合東京藝術博覽會召開期間，規劃舉辦「台日文化交流展-我的收藏展-感性的泊地」，展出23件台、日收藏家所藏經典藝術品。橫濱美術大學與台灣正修科技大學在寺田倉庫的贊助下，也將合作文物修復計畫。
「台日文化交流展-我的收藏展-感性的泊地」15日在東京天王洲舉辦開幕記者會，駐日代表謝長廷親自出席並致詞表示，對於寺田倉庫社長中野善壽擔任台灣文化部國際諮詢委員(顧問)，致力於台、日藝術文化交流表示敬佩，期盼藉此活動讓台日化交流更加密切。
中野和正修科技大學校長龔瑞璋、橫濱美術大學校長岡本信明15日也在記者會上簽署合作備忘錄。橫濱美術大學將開辦寺田倉庫贊助講座，台灣正修科技大學也設立包括影像修復在內的文物藝術等修復課程，並提供交換實習機會。這是台日之間首次超越藝術的產業、學術文化交流。
旅居台灣近25年的中野表示，他之所以擔任台灣文化部顧問是因為，在台灣時看到一些舊影片沒有被好好保存，感覺台灣的歷史記錄將就此消失，影片修復是寺田倉庫的強項，所以他希望能為台灣的文化保存盡綿薄之力。
中野強調，修復工作若沒有與產業結合便無法長久做下去，希望藉此合作的機會，培養更多台日的藝術品、文物修復專業人才，讓台日藝術文化能長長久久保存下去。
「台日文化交流展-我的收藏展 -感性的泊地」16日起在東京的台灣文化中心展至26日，在寺田倉庫T-Art藝廊展至4月2日，展出包括台灣知名藝術家鄧兆旻、袁廣鳴、王雅慧、余政達、陳萬仁、陳敬元以及日本梅原龍三郎、奈良美智等人作品。
日本的收藏家宮津大輔在展場上表示，「我非常喜歡台灣，台灣文化很棒，尤其是台灣現代藝術真的非常棒！」「台灣的年輕藝術家不是所謂的繪畫、雕刻，是他們的影像、裝置藝術真的非常傑出。」
(中時)
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