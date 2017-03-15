廢物變寶物 陸「垃圾兌換銀行」正夯

江西省德興市部分鄉村的「垃圾兌換銀行」越來越熱鬧，許多原本被亂扔在地上的空瓶廢紙等垃圾，到了銀行裡全都變成寶，可以換肥皂、毛巾，還可以換電影票。不但是德興市，目前在大陸各地，類似的「垃圾兌換銀行」越來越多，不但搞好了環境，民眾還「有利可圖」，一舉兩得。

江西德興市龍頭山鄉暖水村，雖然有6名清潔人員每天清潔打掃，但今天清乾淨明天又是一片髒亂，問題始終無法解決。去年底成立「垃圾兌換銀行」後，銀行人員只要坐著等，一包包的垃圾就被村民自動送上門來。

暖水村的垃圾銀行去年底剛成立時，66歲的王秀英並不相信。後來她從家裡和路邊收集了160個廢舊塑膠袋拿到銀行，工作人員點算量後給了她積分的點券，她當場換了2塊肥皂。

當時她就想，垃圾也能換東西，以後再也不亂丟垃圾了。村裡像王秀英這樣想法的人不在少數。目前，暖水村已有700多名村民參與這項活動，平均每天都有40餘人次，兌換垃圾70多公斤。原本髒亂的巷子裡，到處都變得乾乾淨淨。

村裡過去1年花10萬元（人民幣，下同）請清潔人員，但環境依然一團亂，如今1年只要花2萬元辦銀行，整村都乾乾淨淨。可回收的垃圾統一賣到廢品收購站，拿到的收入就可以補貼銀行運轉，無法回收的就焚燒或掩埋。目前德興市此類銀行已達97家，德興市市長郭峰說，為讓垃圾分類意識深入人心，德興市今年將會將此做法推廣到全市。

不光是在江西，在安徽、福建等地，也有越來越多的垃圾銀行出現。有些是用垃圾換積分，有些則發給民眾「智慧環衛綠卡」，將垃圾換成可以兌換日常生活用品的資源。對多數民眾來說，從沒想到連農藥瓶和菸蒂也能兌換物品，甚至還可以換電影票，讓人見人厭的垃圾也變成了寶物。

(旺報)