掃QR code直接入帳 陸垃圾銀行科技化
「垃圾兌換銀行」不但在大陸越來越多，也越來越「科技化」。在四川成都「綠色地球」公司下的責任區，每家都有不同的垃圾袋，民眾將垃圾代帶到垃圾銀行，銀行人員只要用掃器掃一下垃圾袋上的QR code，就完成個人的點數累積。還有軟體工程師也加入垃圾銀行行列。
在成都市錦江區錦州花園小區。周日一大早，居民們拎著大小不同的袋子排隊，每個袋子上都貼著條碼，袋子裡是他們家中一周的各種可回收垃圾。工作人員拿出一台電子秤，秤上標有塑膠、紙張、金屬、玻璃、織物等九大類標識。居民們將已分類的垃圾秤重，然後掃描袋子上的條碼，「滴」的一聲，垃圾換取的積分就到了居民的帳戶中，整個過程不到一分鐘。
「綠色地球」成立於2008年。實名制是他們不同於傳統垃圾分類機構的最大優勢。負責人是曾經擔任微軟工程的汪劍超，在放棄軟微高薪工作後，如今專做垃圾分類。2年來，賣垃圾賺了近1000萬（人民幣），但他也承認，目前這項工作仍需依賴政府的協助和補貼，但往後規模擴大，就會越來越好做。
目前，綠色地球工作範圍已達到成都464個社區15萬個家庭，但仍不到成都人口的百分之十。汪劍超的計畫是，到2025年能影響到1000萬個家庭。他說，90%的垃圾都可以回收，現在卻全浪費了。如果中國人把每天上萬噸的垃圾從源頭認真分類，把有用的垃圾進行回收，創造的商業利潤也一定相當驚人。
(旺報)
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