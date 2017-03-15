過期乳瑪琳風波 遠東油脂：配合檢調調查

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日前爆發過期乳瑪琳食安風波的遠東油脂公司今天表示，將確實將受影響產品回收下架，全力配合檢調調查，尊重司法調查與程序，並以負責態度加強食品安全生產與管理。

遠東油脂公司晚間透過新聞稿指出，針對媒體報導食藥署副署長林金富今天在立法院表示，遠東油脂公司接受衛生食品主管機關要求下架的906公噸產品，並非全部都是問題產品，遠東油脂公司對於中央主管機關積極關心此事，給予指導與求實求是，謹致感謝。

新聞稿表示，除深切檢討，持續依照承諾，並儘速釐清產品批次與數量，提供正確資料，確實將受影響的產品回收下架，妥善處理。

遠東油脂公司表示，另有關檢調人員今天到桃園總公司調查相關問題，他們均予以全力配合，並尊重司法調查與程序。

新聞稿指出，正繼續配合各地衛生局查核，願意依照合法合理的行政程序與食衛官員指示，以負責態度加強食品安全生產與管理。1060315

(中央社)